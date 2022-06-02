Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı, genç adamın son anları böyle görüntülendi - Haberler

Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı, genç adamın son anları böyle görüntülendi

Restoranda kalp krizi geçiren genç adam hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, yemek yemek için geldiği restoranda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kalp krizi anında kimseni olayı fark etmemesi ve yardıma gelmemesi dikkat çekti.

Olay 30 Mayıs günü Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Mardin'den geçici süreyle çalışmak için İzmir'e geldiği öğrenilen Mehmet Kırmızıgül (35), yemek yemeye bir restorana girdi. Masada tek başına oturan Kırmızıgül, bir anda fenalaşırken çevrede bulunan vatandaşlar ve restoran çalışanları uzun bir sürenin ardından durumu fark etti. Uzun bir sürenin ardından Kırmızıgül'ün bilinci kapalı halde olduğunu fark eden restorandakiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kırmızıgül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kimse fark edip yardımcı olmadı

Öte yandan Mehmet Kırmızıgül'ün restoranda kalp krizi geçirdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde masada tek başına oturan Kırmızıgül'ün fenalaşarak masaya başını koyduğu, daha sonra kendisini toparlamaya çalışması, durumun bazı müşteriler ve çalışanlar tarafından fark edilmesi ancak kimsenin yardımcı olmadığı anlar yer aldı.