Kalp Hastası Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 60 yaşındaki kalp hastası, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta, doktorların yaptığı değerlendirme sonucu ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyuldu. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ambulans helikopter ile transferine karar verildi. Bunun üzerine Bahçesaray'dan alınan hasta, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisine nakledildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
