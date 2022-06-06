Kalp cerrahına aynı noktada 4 kez kırmızı ışık cezası - Haberler

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Kalp cerrahına aynı noktada 4 kez kırmızı ışık cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Adem İlkay Diken'e aynı noktada 4 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle bin 708 lira para cezası kesildi.

Adana'da Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Adem İlkay Diken'e aynı noktada 4 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle bin 708 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı MİT Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Doç. Dr. Adem İlkay Diken, iş yerinden çıkıp Sarıçam ilçesindeki evine gitmek üzere yola çıktı. Diken, Mithat Özsan Bulvarını kullanıp evine vardı. Birkaç gün sonra E-Devlet'e baktığında güzergahtaki MİT Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 427 lira para cezası geldiğini öğrendi. Diken, bu cezadan sonra kavşaktan ışıkları kontrol ederek geçmeye başladı. Ancak birinci cezanın ardından 3 ceza daha geldi. Buna bir anlam veremeyen Diken, mahalle sakinlerine sorduğunda onlara da aynı kavşaktan kırmızı ışık ihlali cezası geldiğini öğrendi. Diken, ilk cezada kırmızı ışıkta geçip geçmediğini bilmediğini ancak daha sonra çok dikkat etmesine rağmen 3 kez daha ceza geldiğini toplamda bin 708 lira para cezası kesildiğini belirterek, "Bu kavşakta bir yanlışlık olmalı. Ben ilk cezadan sonra çok dikkat ettim. Araçlar geçerken bile ışıklara baktım. Sarıda bile durup bekledim ne olur olmaz diye ancak ceza gelmeye devam ediyor. Bu ışıkta ne olduğuna lütfen bir baksınlar" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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