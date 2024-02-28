Kalorifer kazanının patlaması sonucu ahşap ev alev alev yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki katlı ahşap ev, kalorifer kazanının patlaması sonucu alev alev yanarak küle dönerken, yangını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Yazıköy Köyünde meydana geldi. Recep Karakaş(72) isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde, kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ev kül olurken, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Ulaş Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluştu.

Elieyioğlu'na ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK