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Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi aydınlattı

3. Sayfa Haberleri

Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi aydınlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi. Samanlık olan yapıya sıçrayan alevler metrelerce yükseldi, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Hendek ilçesi Kazimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı. Patlama sebebi ile evin hemen yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıda yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği bölgede vatandaşlar sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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