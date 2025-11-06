Haberler

Kalmaegi Tayfunu Filipinler'de Felakete Yol Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in orta kesimlerini etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu'nda can kaybı 114'e yükseldi, 127 kişi kayıp. Ülke genelinde 1,9 milyon kişi etkilendi.

Filipinler'in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi, 127 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği, 82 kişinin yaralandığı, 127 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Can kayıplarının 71'inin tüm yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da kayda geçtiği aktarıldı. Visayas bölgesindeki Negros Occidental ilinde 18, Negros Oriental ilinde 12, Agusan del Sur ilinde 6, Southern Leyte'de 2 ve Antique, Bohol, Capiz, Iloilo ve Leyte'de 1'er ölüm kaydedildi.

Ülke genelinde 8 bölgedeki 5 bin 89 mahallede toplam 1 milyon 951 bin 546 kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi. Ayrıca 4 bin 933 tahliye merkezinde 127 bin 827 aileye barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

Ulusal afet durumu ilan edildi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, büyük yıkıma yol açan tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini duyurdu. Marcos Jr, kararın tayfunun yol açtığı hasar ve hafta sonu ülkeyi vurması beklenen "Uwan" adlı başka bir fırtınanın beklenmesi nedeniyle alındığını söyledi.

Sabah saatlerinde Filipinler'den ayrılan Kalmaegi Tayfunu, Vietnam'a doğru ilerliyor. - BOHOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.