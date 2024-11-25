Üye Girişi
Haberler

KALKAN-31 Operasyonlarında 43 Göçmen Kaçakçılığı Organizasyonu Çökertildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KALKAN-31 operasyonları kapsamında yakalanan 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1,298 düzensiz göçmen ile ilgili detayları paylaştı. Operasyonlar ülke genelinde gerçekleştirilirken, 426 bin 565 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Bakan Yerlikaya: "'KALKAN-31' operasyonlarında 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "KALKAN-31" operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KALKAN-31" operasyonları kapsamında yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmen sayısını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Ülke genelinde düzenlenen "KALKAN-31" operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

KALKAN-31 Operasyonlarında 43 Göçmen Kaçakçılığı Organizasyonu Çökertildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonlar bugün yapılacak toplantıya kilitlendi! Masada 2 önemli başlık var

 AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı

AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı

 İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deha son bölüm izle! Deha 10. bölüm kesintisiz, HD izleme linki OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım okullar kapalı mı, hangi illerde? 25 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Okullar ne zaman açılacak? Kar yağışı nedeniyle kapalı okullar hangi tarihte açılacak? İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.