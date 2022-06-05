Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti - Haberler

Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası feci şekilde can verdi. Kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Erkut İnşaat'a ait bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri sie yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Osman K.'nın mesai arkadaşları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi. İncelemelerin ardından Osman K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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