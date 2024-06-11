Kaliforniya'da bir kadın, gözaltına alınmamak için aracın üstüne çıkıp soyundu

Kaliforniya'dapolis tarafından kovalanan bir kadın, gözaltına alınmamak için çıplak bir şekilde aracın üstüne çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Los Angeles'ın Culver City mahallesi yakınlarındaki I-405 üzerindebir polis takibi görülüyor.

İki California Otoyol Devriyesi aracı, HOV şeridinde ilerleyen siyah SUV'u durdurmaya çalışırken, araç durdu ve bir kadın aniden aracın üstüne çıktı.

35 yaşındaki kadın, gri şort ve beyaz tişört giymiş halde ellerini havaya kaldırdıktan sonra aniden tüm kıyafetlerini çıkararak aracın üzerinde çıplak durdu. Kadının bu hareketi, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bir sürücünün, "Hadi kızım, devam et kızım!" diye tezahürat yaptığı duyuldu. Kadın, şortunu da ayak bileklerinin altına indirerek trafikte tamamen çıplak kaldı.

Olayı kaydeden kişi, "Aman Tanrım!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kadın, kısa süre sonra kaçma, tutuklamaya direnme ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Bu olay, Michigan'da sadece bir kovboy şapkası giymiş çıplak bir adamın karla kaplı bir otoyolda yürürken yakalanmasının ardından geldi. Auburn Hills'te I-75 otoyolunda çıplak ayakla yürüyen adamın görüntüleri, YouTube'a yüklendi ve videonun açıklamasında, "Yaklaşık 50-60 yaşlarında bir adam, Auburn Hills, Michigan'da bir kar fırtınası sırasında 75 numaralı otoyolda yürüyordu. Yee haw kovboy lol." yazıyor.