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Kaleye çıkmak isterken dağda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaleye çıkmak isterken dağda mahsur kaldı

Manisa'nın Soma ilçesinde dağın tepesindeki kaleye çıkmak isterken dağda mahsur kalan genci jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Soma ilçesinde dağın tepesindeki kaleye çıkmak isterken dağda mahsur kalan genci jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.

Manisa'nın Soma ilçesi Darkale Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında A.D. (E/22) isimli genç, mahallede bulunan dağın tepesindeki kaleye çıkmak isterken dağda mahsur kaldı. Dağda mahsur kaldığını bildiren gencin imdadına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti. Jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak yaptığı çalışma ile mahsur kaldığı yerden kurtarılan gencin herhangi bir yaralanmasının olmadı tespit edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manisa AFAD Soma 3. Sayfa Haberler

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