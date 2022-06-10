Kaleşnikoflu çete çökertildi - Haberler

Yasadışı yollarla temin ettikleri silahları ve sigara haline getirdikleri tütünleri satarak haksız kazanç elde eden iki farklı suç çetesine yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Şimşek" ismi verilen operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilirken çete üyelerinin toplam 30 milyon liralık kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları ve sigara haline getirdikleri tütünleri satarak haksız kazanç elde eden 2 farklı suç çetesini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli İzmir, Ağrı ve Batman illerinde düzenledikleri "Şimşek" isimli eş zamanlı operasyonla aralarında suç çetesi elebaşları N.T., F.Ş. ve B.B.F.'nin bulunduğu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda malzeme, silah ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 3 adet sigara sarma makinesi, bir buçuk ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 30 bin adet sahte bandrol, 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Toplam 30 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi

Suç çetelerinin kiraladıkları farklı evlerde kaçak sigara üretmek için yevmiyeli işçi çalıştırdıkları, üretilen sigaraları "tobacca shop" olarak tabir edilen yerlere dağıttıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri silahlardan elde ettikleri paralarla toplam 30 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa