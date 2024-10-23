Kaleiçi'nde Silahlı Çocuk İddiası: Şahıs Surdan İndi ve Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın turistik merkezi Kaleiçi'nde surların üzerine çıkıp "15-16 yaşındaki çocukları silahlandırdılar" diye bağıran şahıs, polisi alarma geçirdi. Ekiplerin yardımıyla surdan aşağı indirilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan tarihi Kaleiçi'nde gerçekleşti. Kaleiçi surlarından birinin üzerine tırmanarak çıkan R.Ş., 1 saat boyunca yaklaşık 20 metre yükseklikteki surun üzerinden "15-16 yaşındaki çocukları silahlandırdılar" diye bağırarak elindeki kağıtları ve fotoğrafı surdan aşağı attı. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken kısa sürede olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiyenin yardımını istemeyen vatandaş, polis ekiplerinin de desteğiyle kendi imkanıyla surun üzerinden indi. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş., aracın içinde Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşadığını ve çocuğuna silah verildiğini öne sürdü.

O anlar ise çevredeki esnaf ve yabancı turistlerce cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay yerinde bulunan Hüseyin Aydın, "Biz buraya geldiğimizde yukarı çıkmıştı, bağırıyordu. Çocuklarıyla ilgili bir konudan bahsediyordu. Bir saat kadar yukarıda kaldı, sonra itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Kendiliğinden indi" diye konuştu. - ANTALYA