Kale yamacında cesedi bulunan genç kızın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı

Antalya'da kayıp olarak aranırken Alanya Kalesi yamacında cesedi bulunan 30 yaşındaki kadının cenazesi gözyaşları arasında ailesi tarafın teslim alındı.

Olay, dun Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Alanya Kalesi yamacında yürüyüş yapan Rus turist, bir kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu noktaya inen sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölen kişinin 30 yaşındaki Elif Emeksiz olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz'in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlendi. Kadının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartıldı. Emeksiz'in 1 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Emeksiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan aile ise sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Cenaze acılı baba İbrahim Emeksiz ve yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. Cenazenin Alanya ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA