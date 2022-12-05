Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kale yamacında cesedi bulunan genç kızın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı

3. Sayfa Haberleri

Kale yamacında cesedi bulunan genç kızın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı

Antalya'da kayıp olarak aranırken Alanya Kalesi yamacında cesedi bulunan 30 yaşındaki kadının cenazesi gözyaşları arasında ailesi tarafın teslim alındı.

Antalya'da kayıp olarak aranırken Alanya Kalesi yamacında cesedi bulunan 30 yaşındaki kadının cenazesi gözyaşları arasında ailesi tarafın teslim alındı.

Olay, dun Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Alanya Kalesi yamacında yürüyüş yapan Rus turist, bir kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu noktaya inen sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölen kişinin 30 yaşındaki Elif Emeksiz olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Emeksiz'in yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü belirlendi. Kadının cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkartıldı. Emeksiz'in 1 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi. Emeksiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan aile ise sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Cenaze acılı baba İbrahim Emeksiz ve yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. Cenazenin Alanya ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title