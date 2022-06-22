Kale direğinin altında can veren Eren'e hüzünlü veda

Akrabalarını ziyaret etmek için ailesiyle beraber geldiği Denizli'de maç yaparken devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Eren Işık, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli il merkezinden kısa süre önce ailesiyle birlikte Çivril ilçesine bağlı Tatarcık Mahallesi'ne taşınan 14 yaşındaki Eren Işık, ailesiyle birlikte Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete gitti. Bayram ve Hülya Işık çiftinin 3 erkek çocuğundan ortancası olan Eren, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla beraber maç yapmak için mahalledeki halı sahaya gitti. Maç sırasında devrilen kale direğinin altında kalarak ağır yaralanan Eren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından yaralanan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, defnedilmek üzere Kayalar Mahallesi'ndeki Gümüşler Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Eren gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da yalnız bırakmadığı aile, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Hülya Işık, oğlunun omuzlarda taşınan cenazesinin ardından "Eren" diye haykırdı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Bayram Işık'ın da ayakta durmakta güçlük çektiği törende kılınan cenaze namazının ardından Eren'in cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa