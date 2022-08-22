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Kaldırımlar yayalardan çok motosikletlerin kullanım alanı oluyor

Kaldırımlar yayalardan çok motosikletlerin kullanım alanı oluyor

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de bulunan bazı kaldırımlara park edilen ve yayalara ayrılan alanın büyük bölümünü kaplayan motosikletler tepki çekti.

Eskişehir'de bulunan bazı kaldırımlara park edilen ve yayalara ayrılan alanın büyük bölümünü kaplayan motosikletler tepki çekti.

Eskişehir'in merkezinde bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğunlukla kullanılan kaldırımlarda yer alan motosikletler dikkat çekti. Bazı kaldırımların dar olmasına rağmen motosikletlerin duyarsızca park edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Kaldırımda ilerleyemeyen bazı vatandaşların ise araç yollarında ilerlediği görüldü. Özellikle paket taşıyan işletmelerin olduğu alanlarda yoğunluk yaşandığı belirtildi. Vatandaşlar ise kaldırımların yayalara ait olduğunu ifade ederek gerekli incelemelerin yapılması için yetkilileri göreve çağırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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