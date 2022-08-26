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Kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti

3. Sayfa Haberleri

Kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde ilerleyen bir otomobil kaldırımdan yürüyen çocuğun ayağının üzerinden geçti. Biranda kanlar içinde kalan çocuk için sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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