Kaldırımdan Söktüğü Parke Taşıyla Market Soygunu

Adana'da kaldırımdan söktüğü parke taşı ile bir marketin kapısını kırarak içeri giren şüpheli, 40 paket sigara çaldı. Şüpheli, yakalandığında sigaraların bir kısmını içtiğini ve kalanını tanımadığı birine sattığını söyledi.

ADANA'da kaldırımdan söktüğü parke taşı ile kapısını kırıp, girdiği marketten 40 paket sigara çalan Mustafa Y. (28), yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, Sigaraların bir kısmını içtim. Kalanını da tanımadığım birine sattım dedi.

Olay, 22 Ekim'de 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Y. (28), kaldırımdan söktüğü parke taşı ile bir zincir marketin otomatik kapısını kırıp, içeri girdi. Bir süre reyonların arasında dolaşan Mustafa Y., sigara dolabındaki 40 paket sigarayı çalıp, market poşetine doldurdu. Şüpheli, kırdığı kapıdan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sabah marketi açmak için gelen çalışanların ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Mustafa Y., Onur Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, Sigaraların bir kısmını içtim. Kalanını da tanımadığım birine sattım. Pişmanım diyen Mustafa Y., adliyeye sevk edildi.