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Kaldırımdaki çiçeği çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaldırımdaki çiçeği çaldı

Adıyaman'da, bir şahıs kaldırımda bulunan saksıdaki çiçeği kucaklayarak çaldı.

Adıyaman'da, bir şahıs kaldırımda bulunan saksıdaki çiçeği kucaklayarak çaldı.

Hırsızlık olayı, Ulucami Mahallesi 1 Aralık İlkokulu caddesinde gece saat 02.45'te gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda çiçeği çaldı. İlk önce etrafı kontrol eden şahıs daha sonra saksıdaki çiçeği kucaklayarak çaldı. Kimliği belirsiz şahıs, kucakladığı saksıyla olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde çiçeği yerinde görmeyen esnaflar kamera kayıtlarını izleyince çiçeğin bir şahıs tarafından çalındığı anlaşıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Aralık 3. Sayfa Haberler

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