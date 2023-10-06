Kaldırımda unutulan çanta polisi alarma geçirdi

Antalya'da kaldırımda unutulan bir kadın çantası polisi harekete geçirdi. Uzman ekip tarafından kontrol edilen çantadan cüzdan, kimlik ve çok sayıda kart çıktı.

Antalya'da kaldırımdaki elektrik panosu yanına bırakılan kadın el çantası polisi alarma geçirdi. Uzman ekip tarafından kontrol edilen çantadan cüzdan, kimlik ve çok sayıda kart çıktı.

Olay, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımdaki elektrik panosu yanında yerde bir kadın çantası gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen Motosikletli Yunus Timleri ile Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri kaldırıma güvenlik şeridi çekip yaya geçişine kapattı. Yapılan araştırmada çantanın sahibine ulaşılamayınca, uzman ekipten destek istedi. Polisler kaldırımı kullanmak isteyen yayaları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Uzman ekip kıyafetini giydikten sonra çantayı dikkatli şekilde inceledi. Kadın çantasının içinden cüzdan, kimlik ve çok sayıda kart çıktı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahibine ulaştırmak için muhafaza altına aldı. Daha sonra kaldırım yaya geçidine açıldı. - ANTALYA