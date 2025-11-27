Kaldırımda Araç Kullanan Minibüs Sürücüsü Viral Oldu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık'ın sosyal medyadan esprili bir dille paylaştığı kaldırımdan giden minibüs sürücüsü görüntüsü kısa sürede viral oldu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırımda araç kullanarak diğer sürücü ve yayaların hayatını tehlikeye atan sürücüyü vatandaşın gönderdiği video üzerine tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan minibüs sürücüsü durduruldu. Ekipler ismi açıklanmayan sürücüye yaklaşık 2 bin TL para cezası kesti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık'ın olayla ilgili sosyal medyadan esprili bir dille paylaştığı görüntüler ise kısa sürede viral oldu. - AFYONKARAHİSAR