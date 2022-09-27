Kaldırıma park eden sürücülere cezai işlem

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlar ile özellikle okul bölgelerinde yaşanan sıkışıklıkların önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlar ile özellikle okul bölgelerinde yaşanan sıkışıklıkların önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Yunus ekipleriyle birlikte ana arterler başta olmak üzere trafik yoğunluğunun yaşandığı okul alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler; birçok bölgede gerçekleştirilen denetimlerde kaldırım ve yol işgaline karşı araç sahiplerine megafonla uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate alarak araçlarının başına geçen sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulamazken, anonslara uymayan araçlar için ise işlem başlattı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürlüğü, "Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri ile birlikte ana arterlerde ve şehir merkezi içerisinde trafik yoğunluğunun yaşandığı özellikle okul bölgelerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından ALO 153 çağrı merkezimize gelen şikayetlerle birlikte sahada yaptığımız denetimler neticesinde yaya kaldırımlarını işgal eden veya yaya geliş ve gidişlerini engelleyen araçlara uyarılarımızı yapıyoruz. Gereken araçlara cezai işlem uygulanmasını sağlıyoruz" denildi. - DÜZCE