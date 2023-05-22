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Kaldırım üzerinde cansız bedeni bulundu, üzerine yorgan örttüler

3. Sayfa Haberleri

Kaldırım üzerinde cansız bedeni bulundu, üzerine yorgan örttüler Antalya'da kaldırım üzerinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Kaldırım üzerinde cansız bedeni bulundu, üzerine yorgan örttüler

ANTALYA - Antalya'da kaldırım üzerinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Vatandaşların şahsın cansız bedeninin üzerine yorgan örttüğü görülürken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede görev yapan belediye temizlik görevlisi, üzeri çıplak bir şekilde yerde hareketsiz yatan birini gördü. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Vatandaşların üzerini yorganla örttüğü cenaze, polis ekipleri ve belediye tabibi incelemesinin ardından kimliği ve kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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