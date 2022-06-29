Kaldırım değil adeta otopark - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaldırım değil adeta otopark

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaldırım değil adeta otopark

Eskişehir'de bazı sokaklarda bulunan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri pes dedirtti.

Eskişehir'de bazı sokaklarda bulunan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri pes dedirtti.

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'nin ara sokaklarında park yeri bulamayan araç sürücüleri, farklı bir yöntem seçti. Yayaları umursamadan kaldırımlara park edilen araçlar, görenleri hayrete düşürdü. Bazı alanlarda ise araçların peş peşe sıralanmış olması dikkat çekti. Çevrede yaşayan vatandaşlar civarda otoparkların bulunduğunu vurgulayarak, bu tarz görüntülerin genellikle her gün yaşandığını belirtti. Ayrıca kaldırımların araçlarla dolu olmasından dolayı, vatandaşların yoldan yürüdüğü görüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title