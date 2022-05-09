Kaldirik toplamaya giden şahıs derede ölü bulundu

Samsun'da kaldirik bitkisi toplamak için evinden çıkan bir kişi dere içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döngel Mahallesi Köseler mevkiinde ikamet eden 39 yaşındaki Ahmet Kaya evinden yemek yapmak için dere kenarına kaldirik bitkisi toplamaya gitti. Yakınları telefonla aradıkları Ahmet Kaya'ya ulaşamayınca hayatından endişe ederek jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında Ahmet Kaya'nın cesedi derede su içinde bulundu. Ahmet Kaya'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaya'nın cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa