Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Samsun'da 41 yaşındaki bir kişi kaldığı otel odasında arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Samsun'da 41 yaşındaki bir kişi kaldığı otel odasında arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'da bir yalıtım inşaat şirketinde çalışan Deniz Görkem Elikçioğlu(41) işyeri arkadaşları ile birlikte Samsun'da düzenlenen inşaat fuarına katıldılar. Elikçioğlu sabah kaldığı otel odasında arkadaşlarının telefonuna cevap vermeyince odasına giden arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Görkem Elikçioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN