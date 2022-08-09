Haber : Kalçasından bıçaklandığını otobüs durağında oturunca fark etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalçasından bıçaklandığını otobüs durağında oturunca fark etti

 - Güncelleme:
Kalçasından bıçaklandığını otobüs durağında oturunca fark etti

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanan adam, durumu 1 saat sonra otobüs durağına oturunca fark etti.

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanan adam, durumu 1 saat sonra otobüs durağına oturunca fark etti. Madde kullandığı belirtilen adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde kullandığı belirtilen Yavuz K., bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişiyle tartıştı. Ardından yaya olarak bölgeden uzaklaşan Yavuz K., yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Etiler Mahallesi'ndeki otobüs durağına geldi. Burada oturduğu sırada kalçasından bıçaklandığını fark eden Yavuz K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisi sonrası sedyeye alınan Yavuz K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title