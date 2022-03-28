Kalbine yenilen astsubayın naaşı törenle memleketine gönderildi - Haberler

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Kalbine yenilen astsubayın naaşı törenle memleketine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kalbine yenilen astsubayın naaşı törenle memleketine gönderildi

Çorum'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Mehmet Emin Köçer, Çorum'da düzenlenen törenle memleketi Kayseri'ye gönderildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Mehmet Emin Köçer, Çorum'da düzenlenen törenle memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Çorum İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Mehmet Emin Köçer, evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Köçer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedavi sırasında tekrar fenalaşan Köçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Astsubay Köçer için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, askeri erkan ve Köçer'in yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer'in helallik aldırmasının ardından Köçer'in cenazesi, dualarla memleketi Kayseri'ye gönderildi. - ÇORUM

Kalbine yenilen astsubayın naaşı törenle memleketine gönderildi

Kalbine yenilen astsubayın naaşı törenle memleketine gönderildi

Kalbine yenilen astsubayın naaşı törenle memleketine gönderildi

Kalbine yenilen astsubayın naaşı törenle memleketine gönderildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi, Astsubay, Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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