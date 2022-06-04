Kalaşnikof silahla örgüt üyeleriyle poz veren terörist serbest kaldı - Haberler

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Kalaşnikof silahla örgüt üyeleriyle poz veren terörist serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kalaşnikof silahla örgüt üyeleriyle poz veren terörist serbest kaldı Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD saflarında faaliyet gösteren terörist Mazlum Muhammet, Adana'da yakalandı.

Kalaşnikof silahla örgüt üyeleriyle poz veren terörist serbest kaldı

ADANA - Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD saflarında faaliyet gösteren terörist Mazlum Muhammet, Adana'da yakalandı. Örgüt içinde Kalaşnikof silahla fotoğrafları ortaya çıkan zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın uzantısı Suriye uzantısı olan PYD/YPG'de saflarında faaliyet gösteren 31 yaşındaki Mazlum Muhammet'in Ceyhan'da ulaştı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 Haziran günü Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mazlum Muhammet'i 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Şok baskında terörist Mazlum Muhammet'in terör örgütü üyeleriyle birlikte elinde Kalaşnikof marka uzun namlulu silahla verdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Kendisi olduğunu söyledi

Terörist Mazlum Muhammet, Cumhuriyet Başsavcılığındaki verdiği ifadesinde fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu doğruladığı öğrenildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mazlum Muhammet, Ceyhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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