Samsun'da bir kahvehaneden televizyon, uydu cihazı ve kumanda çalan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Kahvehaneden televizyon çalan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da kahvehaneden, televizyon, uydu cihazı ve kumanda çalan bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin kahvehaneye giren D.G.televizyon, uyudu cihazı ve 2 adet kumandayı çaldı. Olay polise haber verildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri, olayla ilgili D.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.