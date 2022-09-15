Kahvehanede polis denetimi sırasında sigara içtiler, cezayı yediler

İSTANBUL - Arnavutköy'de polis ekipleri okullar ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak denetimler gerçekleştirdi. Denetimler esnasında bir kıraathaneye giren ekipleri gören vatandaşlar oyun oynamaya devam ederek sigara içti. Sigara içen 3 kişiye ve işletme sahibine ceza yazıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Mobil Okul Timleri okullar ve çevresinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Sürekli olarak gerçekleştirilen denetimlerde okul çevrelerinde bulunan şüpheli araçlar durdurularak arandı yayalara ise GBT sorgusu yapıldı. Okul çevresinde yapılan denetimler esnasında bir araçta ruhsatı bulunan ancak taşınması için izni bulunmayan kuru sıkı silah bulundu. Silah sahibi karakola götürülerek gerekli işlemleri yapıldı. Gün boyu okullar ve çevresinde denetimlerin süreceği öğrenildi.

"Parklar, oyun salonları, kıraathaneler denetlendi"

Okullar ve çevresinde yapılan denetimlerin yanı sıra okul güzergahlarında bulunan veya okullara yakın noktalarda olan park, bahçe, ganyan bayii ve kıraathanelerde denetlendi. Denetimler esnasında öğrencilerin okul güzergahında ve eğitim saatlerinde güvenli ortam oluşturulması hedeflendi.

"Polis denetime girdi onlar oyun oynayıp yeni sigara yaktı"

Denetimler devam ederken bir kahvehaneye giren ekipleri gören vatandaşlar istiflerini bozmadan oyun oynamaya ve sigara içmeye devam etti. Polis kapalı alanda sigara içen 3 vatandaşa ve işletme sahibine para cezası kesti.