Kahvehanede kardeş kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan kahvehanede iki kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. Kardeşlerden biri, diğerini bacağından bıçakla yaraladı.

Olay, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. A.B. ve A.B. isimli iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında kardeşlerden biri, diğerini bacağından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralı kişi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA