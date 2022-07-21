Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: Kahvehanede iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü Kocaeli'de iki grup arasında kahvehanede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kahvehanede iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü

KOCAELİ - Kocaeli'de iki grup arasında kahvehanede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şüphelilerden biri havaya 5 el ateş ederek kayıplara karıştı.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Çıkan arbedede kahvehanenin camı kırıldı. Olayın ardından kaçan şahıslar yaklaşık 2 saat sonra yeniden kahvehane önüne gelerek işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Bu esnada kahvehanede bulunan vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla çıkan kavga sırasında kahvehaneye gelen gruptan bir kişi havaya 5 el ateş etti. Ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. Sokakta büyük paniğe sebep olan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, olay yerine incelemelerde bulundu.

Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title