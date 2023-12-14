Afyonkarahisar'da bir kahvehanede yaşanan silahlı kavgada tetiği çeken kişi, vurduğu şahısla aralarına geçmişe dayanan husumet olduğunu ve tehdit edildiğini itiraf etti. Olayın nedeni ortaya çıktı.

Kahvehanede çıkan silahlı kavganın altından 'tehdit edilme' çıktı

Tetiği çeken ve tutuklanan şahıs olayın nedenini emniyette itiraf etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir kahvehanede yaşanan silahlı kavgada tetiği çeken kişi ifadesinde vurduğu şahısla aralarına geçmişe dayanan husumet olduğunu ve bu yüzden vurduğu kişinin zaman zaman kendisini akrabaları ile tehdit ettiğini söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.K. ile A.A. ile kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada üzerine 5 el ateş açılan E.K. iki bacağından vurulurken, A.A. ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanedekiler yaralının kan kaybetmemesi için müdahalede bulundu. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tetiği çeken şahıs tutuklandı

Olay sonrası kaçan A.A., saldırıda kullandığı silahla birlikte polis tarafından Yarenler mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ifadesinde olayı doğrulayarak, yaralı şahsın husumetten dolayı zaman zaman akrabaları ile birlikte kendisini sıkıştırdığını ve takip ettiği olaydan 1 gün öncede Fakıpaşa Mahallesi'nde aracının önünü kestiklerini öne sürdü. A.A., bu sebeple olay yerinde yaralı şahıs ile karşılaştıklarında kendisine ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.