Kahvehanede çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 18 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin üstündeki apartmanda oturan G.D., iddiaya göre gürültü olduğu gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.M. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kahvehanede müşteri olarak bulunan Bahri Günay (42) kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Günay'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı G.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN