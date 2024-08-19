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Kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada müşteri hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada müşteri, kavgayı ayırmak isterken göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken göğsünden bıçaklanan müşteri hayatını kaybetti. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin üstündeki dairede oturan G.D., iddiaya göre gürültü olduğu gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.M. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kahvehanede müşteri olarak bulunan Bahri Günay (42), kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Günay, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kahvehane işletmecisi E.M. ile G.D. arasında tartışma çıkıyor. Elinde bıçak bulunan G.D., kahvehane işletmecisini itekleyip bıçaklama girişiminde bulunuyor. Kahvehaneninin önünde bir süre devam eden kavgada darp edilen kırathane işletmecisi, daha sonra eline geçirdiği sandalye ile G.D.'ye vuruyor. Bunun üzerine tekrar saldırıya geçen G.O., elindeki bıçağı E.M.'ye saplamak istediği sırada Bahri Günay'a saplıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Efeler Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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