Üye Girişi
Haberler

Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kahvehane önünde oturanlara dalan otomobilin sürücüsü tutuklandı. Sürücünün üstünde uyuşturucu madde bulundu. Kazada 11 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da geçtiğimiz gece kahvehane önünde oturanlara dalan otomobilin sürücüsünde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenleri Caddesindeki kıraathane önünde 2 gün önce oturan vatandaşlara otomobilin çarpması sonuncu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kazaya neden olan araç sürücüsü H.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.26 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç aürücüsü H.Y. ismli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan otomobilin kahvehanenin önündekilere daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Tutuklama 3.Sayfa Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title