Kahvede tombala oynayan 4 kişiye ceza kesildi - Haberler

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Kahvede tombala oynayan 4 kişiye ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahvede tombala oynayan 4 kişiye ceza kesildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kahvede tombala oynarken jandarma ekiplerine yakalanan 4 kişiye ceza işlem uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kahvede tombala oynarken jandarma ekiplerine yakalanan 4 kişiye ceza işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında Ereğli ilçesi Sofular Köyünde bir kahvehane içerisinde yapılan kontrol neticesinde 4şahsın tombala oynadığı tespit etti. Ekipler işletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yaparken tombala oynadıkları tespit edilen 4 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

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