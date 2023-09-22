Kahvaltı Yaparken İş Yerine Hırsız Girdi, Telefonunun Çalındığını Güvenlik Kamerasından Öğrendi

Kahvaltı yaparken iş yerine hırsız girdi, telefonunun çalındığını güvenlik kamerasından öğrendi

Esenyurt'ta kahvaltı yapan esnafın telefonu çalındı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir hırsız, arkadaşı ile birlikte kahvaltı yapan çilingir Mehmet Ali Kelebek'in dükkanından saniyeler içerisinde telefonu çalarak kayıplara karıştı. Sırtları dönük olduğu için hırsızı görmediğini belirten Kelebek ise, "Kahvaltıdan sonra baktım ki telefon yok" diyerek yaşanan olayı anlattı. Hırsızlık anları ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan bir çilingir dükkanında yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kapıya sırtı dönük biçimde oturarak kahvaltı yapan esnaf Mehmet Ali Kelebek, yemeğin bitiminde telefonunu bulamadı. Güvenlik kamerasını izlediklerinde ise bir şahsın saniyeler içerisinde telefonu çaldığını gördü. Yaşanan olay karşısında Kelebek şaşkınlığını gizleyemezken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay sonrasında Kelebek, karakola giderek şikayetçi oldu. Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan Esenyurt Suç Araştırma Büro Ekipleri ise hırsızı kısa süre yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi.

"Kameraya bakınca fark ettim"

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Mehmet Ali Kelebek, "Arkadaşımla beraber kahvaltı yapıyorduk. Sırtımız masaya doğru dönüktü. Kahvaltıdan sonra baktım ki telefon yok. Kameralara bakınca fark ettim ki telefon çalışmış. Adam rahatça geliyor ve telefonu alıp gidiyor. Sağlık olsun ne diyelim" dedi.