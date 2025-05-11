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Kahvaltı Tartışması Eşini Darp Ettiren Adam Gözaltına Alındı

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Adana'da kahvaltı yüzünden tartışan Mustafa K., eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi. Hatice D., eşinden şikayetçi olmadı ve Mustafa K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kahvaltı yüzünden eşini darp etti: O anlar kamerada

Adana'da bir kişi kahvaltı yüzünden tartıştığı eşini darp ettiği için gözaltın alındı

ADANA - Adana'da bir kişi kahvaltı yüzünden tartıştığı eşini darp ettiği için gözaltına alındı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1654 sokakta meydana geldi. İddiaya göre kahvaltı yapan Mustafa K. ile eşi Hatice D. çay koyma meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek sokağa taştı. Mustafa K. aracıyla ayrılmak isterken eşi yanına gelip tartışmayı devam ettirdi. Bunun üzerine Mustafa K. eşini darp etti. Daha sonrada acıyla olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis bu görüntüler üzerine harekete geçerek kocayı gözaltına aldı. Ancak Hatice D. eşinden şikayetçi olmayınca koca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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