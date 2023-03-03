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Kahta'daki asayiş operasyonlarında 15 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kahta'daki asayiş operasyonlarında 15 kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şubat ayı içerisindeki yapılan asayiş operasyonlarında yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Şubat ayı içerisindeki yapılan asayiş operasyonlarında yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında Kahta'da hırsızlık, yağma, uyuşturucu, fahiş fiyat, ilçe giriş ve çıkışlarında sıkı denetim ve asayiş çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında ilçe genelinde, yapılan asayiş olaylarıyla ilgili operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11 kişi ise tutuklandı.

Öte yandan 4 bin 130 şahsın GBT kaydı sorgulanan Kahta ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Kahta 3. Sayfa Haberler

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