Üye Girişi
Haberler

Kahta'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahta'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız tarlası yangını köye sıçramadan kontrol altına alındı. Çok sayıda tarla ve bahçenin zarar gördüğü yangında itfaiye ekipleri müdahale etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan yangın köye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta'nın Habipler Köyü'nde bir vatandaşın anız tarlasını yakması sonucu kontrolden çıkan yangın, köyü tehdit edecek boyutlara ulaştı. Çok sayıda tarla ve bahçenin zarar gördüğü yangına, Kahta itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın haberini alan Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangının seyri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir çok meyve ağacı zarar gördü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir, ne iş yapıyor? Muzaffer Zorbey Erkoçkar neden gözaltına alındı? Sefa Caner Sarıçam kimdir? Sefa Caner neden gözaltına alındı? (arabamanya) Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.