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Kahta'da Otomobil Sinyalizasyon Direğine Çarptı: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, Kahta ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Zehra Y.'nin (19) kullandığı 06 GE 6053 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, sonra da sinyalizasyon direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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