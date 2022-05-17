Kahta'da ev hırsızı yakalandı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde girdiği evdeki telefonları çaldığı ileri sürülen 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'ndeki bir evde 5 bin TL değerinde 2 adet telefon çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda 19 yaşındaki A.A., isimli şahsın hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Zanlı A.A., evine yapılan operasyon ile yakalanarak ifadesi alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa