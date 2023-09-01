Kahta'da da yeni Adli Yıl törenle başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2023-2024 adli yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta Adalet Sarayı'nda düzenlenen yeni Adli Yıl açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ise, "Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet arayışı içerisinde olan her bir birey bizim nazarımızda eşittir. Adalet beklentisi karşılanmış bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi olacaktır. Adalet teşkilatı olarak toplumun her kesiminin ve bütün vatandaşlarımızın adalet arayışına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mevcut adalet sarayımızda, vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet alması ve personellerimizin daha iyi koşullarda hizmet sunması için birçok birimi elden geçirerek daha fazla mahkeme kurulması, ilaveten hakim ve cumhuriyet savcısı atamaları için fiziki koşullar oluşturulmuş ve oluşturulmaya devam etmektedir. Kahta Adalet Sarayı'nı devletimize Kahta'mıza ve adalet camiasına yakışır hale getiriyor ve getirmeye devam edeceğiz. Görev yapmış olduğum 1 yılı aşkın sürede, adliyemizle uyumlu bir şekilde çalışan bütün kurumlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, yargı şehitlerimiz Mehmet Selim Kiraz, Mehmet Uzun, Hakan Kılıç, Onur Alan'ı ve vatan uğruna canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 2023-2024 adli yılının ülkemize ve milletimize sağlık barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN