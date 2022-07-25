Kahta'da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bataklık alana batan koyunlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bataklık alana batan koyunlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kahta ilçesi Şeyhbaba Mahallesi'nde otlaması için sabah saatlerinde serbest bırakılan koyunlar köpeklerin havlamasıyla ürktü. Sağa sola kaçan koyunlardan 5 tanesi bataklık alana saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri yönlendirildi. Hem çevredeki vatandaşlar hem de itfaiye ekiplerinin yardımıyla koyunlar battığı yerden çıkartılarak kurtarıldı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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