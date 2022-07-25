Kahta'da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahta'da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahta'da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bataklık alana batan koyunlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bataklık alana batan koyunlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kahta ilçesi Şeyhbaba Mahallesi'nde otlaması için sabah saatlerinde serbest bırakılan koyunlar köpeklerin havlamasıyla ürktü. Sağa sola kaçan koyunlardan 5 tanesi bataklık alana saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri yönlendirildi. Hem çevredeki vatandaşlar hem de itfaiye ekiplerinin yardımıyla koyunlar battığı yerden çıkartılarak kurtarıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title