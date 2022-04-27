Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehidin naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Buradan konvoy eşliğinde Afşin ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin için Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Şehit, Irak, TSK, 3. Sayfa, Haberler

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