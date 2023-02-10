Kahramanmaraş'tan 107 saat sonra genç enkazdan sağ çıkartıldı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'tan 107 saat sonra genç enkazdan sağ çıkartıldı Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri 24 yaşındaki Taner'i enkaz altından sağ olarak çıkarttı. Kahramanmaraş'tan 107 saat sonra genç enkazdan sağ çıkartıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri 24 yaşındaki Taner'i enkaz altından sağ olarak çıkarttı. AFAD, UMKE ve uluslararası yardım ekipleri, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade sokakta kurtarma çalışması yaptı. Depremden 107 saat sonra kurtarma çalışmalarında Taner isimli vatandaş enkazdan yaralı olarak çıkartıldı. Uzun süren uğraşlar sonucundan enkazdan çıkarılan yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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