Kahramanmaraş'taki Yangında 5 Konteyner ve 1 Otomobil Yandı

Kahramanmaraş'taki Yangında 5 Konteyner ve 1 Otomobil Yandı
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Kahramanmaraş'taki Galatasaray Konteyner Kent'te çıkan yangında, elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangında 5 konteyner ve 1 otomobil zarar gördü. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Kahramanmaraş'taki Galatasaray Konteyner Kent'te çıkan yangında 5 konteyner ve 1 otomobil zarar gördü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Galatasaray Spor Kulübü & Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı Konteyner Kent'te bulunan konteynerlerde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen alanda bulunan 5 konteyner ile park halindeki bir otomobil yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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