Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi
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Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi Egemen Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki binalar enkaz yığınına döndü Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük çapta hasara sebep oldu.
Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi
Egemen Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki binalar enkaz yığınına döndü
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük çapta hasara sebep oldu. 1541 kişinin hayatını kaybettiği, 10 şehri etkileyen depremin kalbindeki Kahramanmaraş şehir merkezinde onlarca bina yıkılmış durumda.
Egemen Mahallesi Küçüksanayi Sitesi yakınlarında onlarca binanın enkazı havadan İHA ekibi tarafından kaydedildi. Yıkılan binalardan geriye gözyaşı ve hüzün kalırken, vatandaşların enkaz altından yaralı çıkarma çalışmaları sürüyor.