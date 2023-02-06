Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi Egemen Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki binalar enkaz yığınına döndü Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük çapta hasara sebep oldu.

Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi

Egemen Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki binalar enkaz yığınına döndü

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük çapta hasara sebep oldu. 1541 kişinin hayatını kaybettiği, 10 şehri etkileyen depremin kalbindeki Kahramanmaraş şehir merkezinde onlarca bina yıkılmış durumda.

Egemen Mahallesi Küçüksanayi Sitesi yakınlarında onlarca binanın enkazı havadan İHA ekibi tarafından kaydedildi. Yıkılan binalardan geriye gözyaşı ve hüzün kalırken, vatandaşların enkaz altından yaralı çıkarma çalışmaları sürüyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Türkiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title