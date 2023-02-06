Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi Egemen Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki binalar enkaz yığınına döndü Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük çapta hasara sebep oldu. Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi Egemen Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki binalar enkaz yığınına döndü KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük çapta hasara sebep oldu. 1541 kişinin hayatını kaybettiği, 10 şehri etkileyen depremin kalbindeki Kahramanmaraş şehir merkezinde onlarca bina yıkılmış durumda. Egemen Mahallesi Küçüksanayi Sitesi yakınlarında onlarca binanın enkazı havadan İHA ekibi tarafından kaydedildi. Yıkılan binalardan geriye gözyaşı ve hüzün kalırken, vatandaşların enkaz altından yaralı çıkarma çalışmaları sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Türkiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kahramanmaraş'taki enkazın görüntüsü böyle görüntülendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.