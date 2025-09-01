Kahramanmaraş'taki Düğünde Silahla Havaya Ateş Açıldı

Kahramanmaraş'taki Düğünde Silahla Havaya Ateş Açıldı
Kahramanmaraş'ta bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı anlar kaydedildi. Düğün sahibinin çocukların yanında silah kullanması, vatandaşların tepkisini çekti ve can güvenliğini tehlikeye soktu.

Kahramanmaraş'ta bir düğünde silahla havaya ateş açılan anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde, silahla havaya ateş açılması tepkilere yol açtı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin çocukların hemen yanında defalarca silah sıkması dikkat çekti.

Kutlama bahanesiyle havaya açılan ateşin, çocukların ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye soktuğu gözlemlendi. Çocukların büyük bir korku yaşadığı anlarda görüntülerde dikkat çekti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
